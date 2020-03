Tramwaje i autobusy MPK we Wrocławiu będą sprzątane dwa razy dłużej i dokładniej [FILM]

W zajezdniach autobusy i tramwaje są dokładnie myte i odkażane.

Wydałem zarządzenie, które nakłada obowiązek na wszystkich pracowników odpowiedzialnych za czystość wewnątrz pojazdów, aby o 50 proc. zwiększyli czas na czyszczenie tych powierzchni, z którymi stykają się pasażerowie czyli poręcze, klamki, kasowniki, przyciski do otwierania i zamykania drzwi. To te miejsca, które są najczęściej siedliskiem największej liczby bakterii – powiedział Krzysztof Balawejder, prezes MPK we Wrocławiu.