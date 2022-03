Tramwaj zderzył się z ciężarówką na ul. Kosmonautów we Wrocławiu. Są ranni! [ZDJĘCIA]

Tramwaj jadący z Leśnicy w stronę centrum Wrocławia przy skrzyżowaniu z łącznikiem do AOW i ul. Szczecińskiej zderzył się z samochodem ciężarowym, a następnie wyleciał z szyn.

Na miejscu jest pogotowie ratunkowe, które udziela pierwszej pomocy pasażerom tramwaju i motorniczej, która także została ranna w tym wypadku. Kierowca samochodu ciężarowego nie odniósł obrażeń.

Policja ustala, kto wjechał na skrzyżowanie przy Gliniankach na czerwonym świetle.

Tramwaje linii: 3, 10, 20 jadące w stronę Leśnicy kursują tylko do Pilczyc. Dalej, od Pilczyc do Leśnicy, pasażerów MPK zabiera autobus za tramwaj. Linia 102 została wydłużona do Pilczyc.