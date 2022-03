Tragiczny wypadek we Wrocławiu. Rowerzysta wpadł pod tramwaj, nie udało się go uratować [ZDJĘCIA]

AKTUALIZACJA, godz. 19:50

Rowerzystę wyciągnięto spod tramwaju. Niestety lekarz stwierdził zgon młodego mężczyzny, obywatela Ukrainy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że miał on zaledwie 19 lat.

Oświadczenie w sprawie tragicznego wypadku przy ul. Świeradowskiej opublikował prezes wrocławskiego MPK, Krzysztof Balawejder. Oto jego treść:

Dziś o godzinie 18:06 na ul. Świeradowskiej we Wrocławiu doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty. Z naszych ustaleń wynika, że wjechał on pod tramwaj w niedozwolonym miejscu. Najbliższym tragicznie zmarłego młodego mężczyzny, obywatela Ukrainy, składam wyrazy współczucia. Naszego pracownika, motorniczego z kilkuletnim doświadczeniem, objęliśmy opieką psychologa. Współpracujemy ze służbami celem wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia.