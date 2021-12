Policjanci wstępnie oceniają, że do śmiertelnego wypadku na autostradzie A4 doszło prawdopodobnie, kiedy BMW najechało na tył ciężarowego volvo z naczepą. W wyniku zderzenia zginął pasażer BMW, a kierowca auta został śmigłowcem LPR przewieziony do szpitala we Wrocławiu. Autostrada była zablokowana od godz. 9.30 do blisko 11.00. Później ruch odbywał się jednym pasem.