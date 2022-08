"Tragiczne zarządzanie". Wrocław dopłaci do koncertu Dawida Podsiadło 2 miliony złotych, mimo że okazał się frekwencyjnym sukcesem

Koncert jednego z najpopularniejszych polskich muzyków ostatnich lat był przełożony ze względu na pandemię. To nie zniechęciło fanów, którzy ostatecznie wypełnili stadion piłkarski Tarczyński Arena.

- Widziałem relacje z koncertu pana Podsiało w mediach społecznościowych. Znajomi wrzucali zdjęcia, na których widać było pełen stadion ludzi. Na portalach informacyjnych czytałem, że bilety wyprzedały się błyskawicznie. Jakie było moje zdziwienie, kiedy w poprawkach do budżetu zobaczyłem informację o tym, że mamy do tego wydarzenia dopłacić ponad 2 miliony złotych z miejskiej kasy - mówi Robert Grzechnik, wrocławski radny miejski.

Radny postanowił dowiedzieć się skąd ta kwota, tym bardziej, że sam nie ma wątpliwości, iż koncert był frekwencyjnym sukcesem.

- Zapytałem o to na komisji budżetu i finansów. W odpowiedzi usłyszałem, umowa dotycząca organizacji koncertu była podpisana 3 lata temu. Inne samorządy też podpisywały podobne umowy pojawia się w nich element rozliczenia wpływu z biletów. Prawdopodobnie więc kwota dopłaty pomniejszy się, ale urzędnicy nie wiedzą jeszcze o ile i mówi Grzechnik i dodaje. - To wymowne, że miesiąc po koncercie włodarze miasta nie wiedzą, ile pieniędzy wpłynie do budżetu za sprzedaż biletów.