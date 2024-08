Tragiczne zabójstwo na Dolnym Śląsku. Córka pozbawiła życia swoich rodziców. Znamy wyrok w tej sprawie

Z ustaleń sądu wynika, że za zorganizowaniem morderstwa stała córka ofiar, Julianna S. Jej motywy oraz to, jak doszło do tak tragicznych wydarzeń, pozostają przedmiotem analizy. Julianna S. do końca procesu nie przyznała się do winy, oskarżając o manipulację swoją podopieczną, Karolinę Z.

- Moja klientka twierdzi, że została zmanipulowana przez swoja podopieczną – powiedziała dziennikarzom Radia Wrocław, adwokatka broniąca Julianny S., Iwona Tomkowicz-Dziurdzia. - Twierdzi, że dała się zmanipulować jej zachowaniu - dodaje.

Proces ujawnił różne narracje przedstawiane przez oskarżonych, co znacząco utrudniło ustalenie prawdy. Ostatecznie, to zeznania Karoliny Z., która przyznała się do winy i wyraziła skruchę, przekonały sąd do przyznania jej statusu małego świadka koronnego.