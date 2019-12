Tragedia we Wrocławiu. Kobieta paliła się na ulicy. Gasili ją przechodnie (ZDJĘCIA)

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 19 przed bramą wjazdową do hotelu i restauracji GrapeRestaurant przy ul. Parkowej.

- Do Wrocławskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła informacja, że na ul. Parkowej płonie kobieta. Natychmiast na miejsce wysłano karetkę pogotowia, straż pożarną i policje. Niestety, zgłoszenie potwierdziło się – mówi asp. szt. Łukasz Dutkowiak z wrocławskiej policji.

Jak przyznaje rzecznik policji, ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło, gdy ok. 30-letnia kobieta dolewała paliwa do piecyka olejowego. Wtedy oblała się paliwem i zapaliła się.

Jak mówią świadkowie, całe zdarzenie wyglądało dramatycznie - kobieta cała stanęła w ogniu, biegła po ulicy szukając pomocy. Świadkowie zdarzenia próbowali zdusić ogień wszystkim co mieli pod ręką.

Poszkodowana w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ma poparzone 80 proc. ciała.