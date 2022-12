Tragedia w Legnicy! Dwie osoby nie żyją. To nie szafa ich zabiła AKTUALIZACJA 29.12.22

Prokuratura umarza śledztwo AKTUALIZACJA 29.12.2022

Sekcja zwłok w obu przypadkach wykazała naturalną przyczynę zgonu. Nic nie daje podstaw do podejrzeń, że w mieszkaniu przy ul. św. Wojciecha doszło do przestępstwa. W listopadzie zabrano z niego martwą kobietę i mężczyznę, z którym nie było kontaktu. Mężczyzna zmarł w szpitalu. - informuje prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Znane są okoliczności AKTUALIZACJA 10.11.2022

Jak informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy nic nie wskazuje na to, że w zdarzeniu brały udział osoby trzecie.

- W środę, 2 listopada, służby zostały powiadomione przez zaniepokojonych sąsiadów, że nie mają kontaktu z 64-letnią kobietą i jej 59-letnim partnerem. Przybyli na miejsce policjanci i strażacy zauważyli przez okno, że na podłodze leżą dwie osoby, to dało im podstawy do siłowego wejścia do mieszkania - mówi Lidia Tkaczyszyn.