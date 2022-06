Tragedia w KGHM. Pod ziemią zginął 23-letni górnik. Trzydniowa żałoba w Polskiej Miedzi

We wtorek, 28 czerwca w oddziale KGHM doszło do tragicznego zdarzenia. W wypadku komunikacyjnym w komorze maszyn górniczych pod ziemią zginął pracownik, mieszkaniec Polkowic.

Do wypadku doszło w w Zakładach Górniczych Polkowice Sieroszowice, w rejonie GG 5 na szybie SW-1. 23-letni mężczyzna pracował jako ślusarz spawacz. W oddziale KGHM zatrudniony był od marca tego roku.

- Niezwłocznie powołana została komisja do wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku - informuje Sylwia Jurgiel, rzeczniczka KGHM.

Decyzją Prezesa Zarządu Marcina Chludzińskiego została wprowadzona trzydniowa żałoba we wszystkich oddziałach KGHM

Zarząd KGHM wraz z pracownikami przekazuje rodzinie oraz bliskim zmarłego wyrazy współczucia.