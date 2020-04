Tragedia w Brzegu Dolnym. Zderzenie skutera i samochodu, nie żyje kobieta, jej syn jest ranny [ZDJĘCIA]

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę (11 kwietnia) przy ulicy Wilczej w Brzegu Dolnym. Kierowca samochodu, podczas włączania się do ruchu, zderzył się z nadjeżdżającym skuterem. 62-letnia kobieta, która nim jechała, zginęła na miejscu. Jadącego z nią syna do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowca samochodu został lekko ranny. Był trzeźwy. Droga jest całkowicie zablokowana, policja wyznaczyła objazdy.





