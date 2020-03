Tragedia pod Kamienną Górą. Zwęglone zwłoki w aucie w kamieniołomie [ZDJĘCIA]

Wstrząsające wiadomości z Lubawki pod Kamienną Górą. Na miejscu pracuje prokurator i policja. Pożar zauważyła przejeżdżająca niedaleko, przypadkowa osoba i zaalarmowała straż pożarną. Okazało się, że płonie samochód, a w środku znajdują się zwęglone zwłoki. - Nie wiadomo, czy to kobieta czy mężczyzna. Nie wiadomo, dlaczego doszło do pożaru, czy było to podpalenie - tłumaczy asp.szt. Marta Nieć z policji w Kamiennej Górze. Auto najprawdopodobniej wjechało tam samo, - Z niczego nie spadło, stoi na kołach - mówi policjantka.

