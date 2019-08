Tragedia na Dolnym Śląsku. Dziecko wypadło z okna

To był nieszczęśliwy wypadek. Dziadek, który opiekował się dwójką małych dzieci, tylko na chwilę spuścił je z oka i wyszedł do drugiego pokoju. Tyle wystarczyło, by dziewczynka wspięła się na parapet i wypadła z okna kamienicy na ul. Moniuszki w Wałbrzychu.

2,5-latka straciła przytomność, a pierwszej pomocy udzielili jej mieszkańcy i przechodnie. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, dziecko zostało przetransportowane do szpitala we Wrocławiu, a jego stan jest stabilny.

65-latek na co dzień nie zajmował się dziećmi, nie sprawował nad nimi opieki. Dzieci przyjechały do niego w odwiedziny, a opiekę nad nimi powierzyli mu rodzice, mieszkający w innym województwie. Dziadek dzieci w chwili tragedii był trzeźwy. To normalna, spokojna rodzina.

Sprawę wyjaśnia wałbrzyska policja.