Toyota Eko Półmaraton Wałbrzych 2024: Nowa Toyota Aygo zostanie w Wałbrzychu. Wylosował ją uczestnik biegu na 10 km!

Tym razem jednak zwycięzca zgłosił się po nagrodę. Pan Michał Mazur z Wałbrzycha biegł z numerem 1538 w biegu na 10 km. Jego nagroda to warty około 65 tys. zł nowy samochód Toyota Aygo oraz ok. 7 tys. zł od organizatora na pokrycie kosztów podatku od nagrody. Zwycięzca musi jednak przez pół roku jeździć swoją nową Toyotą bez usuwania oklejenia informującego, iż jest to nagroda w wałbrzyskim biegu.

Elżbieta Węgrzyn / Polska Press