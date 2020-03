Tosia Wiśniewska ma już 9 milionów! Zbiórka funduszy dobiegła końca

Właśnie zakończyła się zbiórka na leczenie Tosi Wiśniewskiej z Oleśnicy. W sumie zaangażowało się ponad 150 tysięcy osób!

Jest weekend, nie możemy się skontaktować z fundacją, żeby zrobić zielony pasek. Nieoficjalnie mamy wiedzę o nadwyżce ale pełne informacje zostaną podane w poniedziałek. Wszystkie licytacje zakończą się dzisiaj o godzinie 20. Do jutra prosimy o uregulowanie płatności. Nieuregulowane będą usuwane, gdyż grupa będzie przekazana dla Mia Kurtuldu. Ewentualną nadwyżkę z Siepomaga chcielibyśmy przekazać na inne potrzebujące dzieci. Pieniądze ze zbiórek publicznych wpłyną na Tosi subkonto fundacji Zdążyć Z Pomocą i będą wykorzystane na rehabilitację i pozostałe koszty. Kochani dziękujemy z całego serca, że byliście z nami. Będziemy Was informować o dalszych losach ale póki co prosimy o cierpliwość