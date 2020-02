Torowisko na św. Mikołaja "naprawione" deską i pianką. MPK Wrocław: To rutynowy element [ZDJĘCIA]

Bartosz Naskręski z biura prasowego MPK podkreśla, że widoczna na zdjęciu masa to nie jest pianka montażowa, a podłożona pod szynę deska, która ma swoje zadanie. Dodaje, że to standardowy sposób prowadzenia napraw.

To, co widać na zdjęciu, to specjalny klej do wklejania śrub w betonie. Deseczki, natomiast, są wstawione jako szalunek, aby klej montażowy pozostał w miejscu aplikowania, a nie rozlał się po całym torowisku. Korzystanie z tego kleju jest czymś absolutnie normalnym i wykorzystywanym na całym świecie. Jest to całkowicie bezpieczna rzecz i stosowana od dawna - tłumaczy przedstawiciel MPK.