Torin Dorn: Z moimi umiejętnościami mógłbym grać w kazdej lidze świata

Oczekiwania kibiców, by Śląsk Wrocław ponownie był wielki, są ogromne. Traktujesz to jako wyzwanie?

Jak tu przyjechałem, zostałem poinformowany jak olbrzymia była koszykówka w tym mieście w minionej dekadzie. Śląsk miał wtedy jedną z największych drużyn w historii ligi. Z całą pewnością wiąże się to z jakąś presją, ale ja to bardziej widzę jako ekscytujące wyzwanie. Po to się gra w koszykówkę, by stawiać sobie coraz wyższe cele i budować wokół siebie bazę kibiców.

Jak daleko, bądź jak blisko byłeś do NBA?

Grałem w Summer League z drużyną Charlotte Hornets. To właściwie najbliżej, jak tylko można być, nie dostając się do ostatecznej kadry.

Treningi z drużyną z NBA dały Ci perspektywę na Twoje umiejętności?

Z całą pewnością. Wiem, że jestem w stanie grać w każdej lidze świata. To wszystko zależy od znalezienia odpowiedniej okazji i zabłyśnięcia w konkretnych okolicznościach. Odrobina szczęścia. Treningi z Hornetsami przede wszystkim pokazały mi jak podchodzić do treningów na najwyższym możliwym poziomie. To cenne doświadczenie.