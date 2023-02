TOP 7 najdziwniejszych targowisk na świecie: suszone żaby, stoiska na torach kolejowych i produkty „dla wiedźm". Gdzie nie robić zakupów?

Najdziwniejsze targowiska świata – tam lepiej nie robić zakupów

Niektóre pamiątki z odległych zakątków świata są bardzo nietypowe – niektóre z nich można zabrać do kraju, inne mogą nie przejść kontroli celnej. Większość rzeczy, które można zakupić na targowiskach wymienionych na naszej liście, raczej należałaby do tej drugiej kategorii...

Jeżeli jesteście miłośnikami podróży i wszystkiego, co można opisać jako „dziwne", z pewnością zainteresują Was niezwykłe targowiska, które znajdziecie w najróżniejszych zakątkach świata. Co można na nich spotkać?

eliksiry niewiadomego pochodzenia,

czaszki zwierząt,

oferty matrymonialne

i wiele innych.

Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie zdjęcia i informacje o 7 najbardziej oryginalnych, zaskakujących i nieprawdopodobnych targowiskach świata: