TOP 15. Najlepsze piekarnie we Wrocławiu (RANKING INTERNAUTÓW)

Z Wrocławia do Kołobrzegu w 12 godzin, na rowerach. By pomóc dzieciom (ZDJĘCIA)

Zawodnicy i zawodniczka grup GVT i GVT BMC 3 SOFT w zawrotnym tempie pokonali trasę z Wrocławia do Kołobrzegu na rowerach! Wszystko po to, by zebrać jak najwięcej pieniędzy na remont pokoi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego imienia Jana Pawła II w Jaszkotlu!