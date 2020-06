TOP 12. Ogródki działkowe na sprzedaż we Wrocławiu (CENA, LOKALIZACJA)

Duża działka rekreacyjna, gródek działkowy w centrum Wrocławia 26 500 zł Do negocjacji Ogródek działkowy Powierzchnia 485 m² Cena za m² 54.64 zł/m² Opis Mam do sprzedania działkę rekreacyjną (ogródek działkowy) we Wrocławiu w centrum miasta w dzielnicy Śródmieście. Działka o powierzchni 485 m częściowo ogrodzona. Na działce posadzone drzewa owocowe m.in. jabłoń, wiśnia, czereśnia, morela oraz bez i róża. Całą działka zasiana trawą. Na działce znajdują się dwie studnie głębinowe, murowany grill i drewniana altanka. Dojazd do działki bezpośrednio z ulicy, możliwość zaparkowania samochodu przy bramce wejściowej na ogródek. Brak prądu, ale istnieje możliwość podłączenia. Działka wykorzystywana tylko i wyłącznie do rekreacji, posiada bardzo duży potencjał zarówno dla zapalonych ogrodników jak i dla osób chcących odpocząć. Okolica cicha i spokojna, sąsiedzi nieuciążliwi. Zakup tej działki to bardzo dobra lokata kapitału ze względu na idealną lokalizację oraz przeniesienie praw do działki na podstawie aktu notarialnego. Decyzja o sprzedaży działki podyktowana jest zakupem mieszkania i przeprowadzką na drugi koniec Wrocławia. Dla zainteresowanych więcej informacji udzielę telefonicznie. Odpowiem na każde pytanie. Oferta godna polecenia i uwagi. Serdecznie zapraszam do obejrzenia i zakupu.

źródło: olx.pl