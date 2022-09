TOP 11 najlepszych internistów we Wrocławiu. Który lekarz rodzinny jest najlepszy? Nazwiska, opinie, adresy i numery telefonów kontaktowych

Do lekarza internisty, zwanego też lekarzem rodzinnym czy lekarzem pierwszego kontaktu udajemy się zazwyczaj z pierwszymi objawami lub po receptę. To właśnie u nich wykrywa się najbardziej prozaiczne choroby takie jak przeziębienia, grypę czy uczulenia. To właśnie oni wykrywają też poważniejsze choroby i kierują pacjentów na dalsze leczenie do specjalistów.

Co ciekawe, każdy lekarz specjalista jest internistą. Zanim osoba po medycynie podejmie się specjalizacji musi zdać egzamin internistyczny. A jak sama nazwa wskazuje taki lekarz zajmuje się chorobami wewnętrznymi. Internista to człowiek, który musi posiadać szeroką wiedzę o organizmie i fizjologii człowieka. W końcu to oni podejmują decyzję jakie leczenie należy zastosować, przepisać lekarstwa czy wysłać pacjenta do lekarza specjalisty.