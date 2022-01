TOP 10. Te miejsca we Wrocławiu nie zmieniły się od 30 lat. Zobacz fotki!

Wrocławskie Centrum SPA przy ul. Teatralnej, a dawniej Łaźnia Miejska oraz Miejskie Zakłady Kąpielowe we Wrocławiu to kompleks basenów pływackich i łaźni oraz urządzeń do hydroterapii i balneologii. Wybudowano go pod koniec XIX wieku i do lat 30. XX wieku kilkukrotnie rozbudowywano. Podczas oblężenia Festung Breslau obiekty Łaźni Miejskiej uległy na tyle niewielkim uszkodzeniom, że już latem 1945 można było rozpocząć w nich działalność. W roku 1953 Marek Petrusewicz ustanowił tu z czasem 1:10,9 rekord świata w pływaniu w stylu klasycznym na „krótkim basenie” na dystansie 100 metrów. Baseny przy ulicy Teatralnej funkcjonują od 30 lat w niemal niezmienionej formie.

Gazeta Wrocławska