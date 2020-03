TOP 10. Oto, jak nie dać się koronawirusowi (RADY PROFESORA)

Profesor ma 10 rad jak postępować, by nie dać się koronawirusowi, a jeśli już wirus nas zaatakuje - zachorowanie przejść łagodnie. - Wychodzić na słońce, być w ruchu, przestrzegać diety - zaczyna profesor.

Co chwilę słyszymy o nowych zachorowaniach na koronawirusa w Polsce. Wielu Polaków stara się pozostawać w domu. Czy słusznie? Nie do końca, wrocławski immunolog - profesor Andrzej Gamian radzi, by zażywać świeżego powietrza, łapać słońce i przestrzegać diety. Profesor Gamian przygotował dla czytelników portalu GazetaWroclawska.pl dekalog dla odporności. Stosowanie tych zasad może nie sprawi, że unikniemy zachorowania - ale na pewno nasz organizm będzie silniejszy i łatwiej poradzi sobie z intruzem.

Dekalog profesora Gamiana