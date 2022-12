TOP 10 najwyższych budynków we Wrocławiu. Czy Sky Tower zostanie zdetronizowany? Galeria, ranking, historia i ciekawostki

TOP 10 we Wrocławiu. Podajemy listę największych budynków we Wrocławiu. Na liście znajdują się te nowe i starsze. W naszym zestawieniu pod każdym zdjęciem podajemy też krótkie notki o historii danego budynku, jego przeznaczeniu czy ciekawostki. Przesuwaj slajdy klikają w strzałki, używaj klawiszy lub gestów ------------→

Sky Tower to już symbol Wrocławia. Największy budynek nie tylko w mieście, ale i na całym Dolnym Śląsku czy w zachodniej Polsce. Pierwotnie miał być wyższy, ale jeszcze przed jego wybudowaniem zmieniła się koncepcja.

Czy Sky Tower we Wrocławiu mógł być najwyższym budynkiem w Polsce?

Był drugim co do wielkości budynkiem w Polsce zaraz po Pałacu Nauki i Kultury (237 m) w Warszawie. Jeśli jednak weźmiemy wysokość do dachu a nie całkowitą to wrocławski wieżowiec jest wyższy. Sky Tower do dachu mierzy 206 m, a PKiN 188 m. Obecnie Sky Tower znajduje się na trzeciej pozycji najwyższych budynków w Polsce, po tym jak w 2022 roku w Warszawie ukończono budowę Varso Tower – 310 m. Ten obecnie jest najwyższym budynkiem w całej Unii Europejskiej.

Wrocławski Sky Tower już niedługo może zostać zdetronizowany

Choć warszawska inwestycja zrzuciła Sky Towera z drugiej pozycji na trzecią na liście największych budynków w Polsce to we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku jest bezkonkurencyjny. Ale czy na pewno? W listopadzie 2022 roku wrocławski magistrat wydał pozwolenie na budowę zespołu czterech wieżowców przy ul. Fabrycznej. Najwyższy z nich miałby mieć 214 m. To o dwa więcej niż obecnie mierzy Sky Tower. Reszta budynków z kompleksu miałaby mieć po 130 m, 134 m i 166 m.

Poltegor też był najwyższym wieżowcem we Wrocławiu

Nim wybudowano Sky Towera to na jego miejscu stał Poltegor. Biurowiec wybudowany na przełomie lat 70. i 80. XX w. Zwany złotym wieżowcem przez kolor swojej elewacji. Do dachu miał 92 m, a to zaledwie o pięć mniej niż mierzy wrocławska archikatedra. Jednak z zamontowaną iglicą na dachu miał już 125 m. To czyniło go najwyższym budynkiem we Wrocławiu. Dziś po nim zachowały się tylko zdjęcia i wspomnienia.

