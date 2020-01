To oni oszukiwali klientów banku. Poznajecie ich? [ZDJĘCIA]

Podczas przesłuchania zrobił zdjęcie Jakuba A. i wrzucił je do sieci. Policja wciąż szuka winnego

Wydawało się, że sprawa jest prosta. Zdjęcie podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny Jakuba A. musiał zrobić policjant, bo wykonano je na komendzie, w pokoju do którego dostęp miało tego dnia zaledwie kilka osób. A mimo to winnego wciąż nie ma, choć policja szuka go od pół r...