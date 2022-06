To nie są Mazury! To obłędna Marina Osobowice we Wrocławiu na zdjęciach Aleksandry Papierkowskiej

Tak dojedziecie do Mariny Osobowice we Wrocławiu

Marina Osobowice we Wrocławiu to kawałek Mazur na Dolnym Śląsku

Marina Osobowice to port jachtowy we Wrocławiu i miejscówka na rodzinny wypad, albo romantyczny, we dwoje. Do końca października można tu wypożyczać tu sprzęt wodny i popływać po Odrze. Z pokładu motorówki Wrocław i okolica wyglądają obłędnie. Sama odnowiona Marina Osobowice również.