To można kupić na prezent na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu [ZDJĘCIA, CENY]

Jarmark Świętojański we Wrocławiu przyciąga na Rynek wielu mieszkańców. W kramach można już kupić produkty regionalne z Polski oraz z różnych części świata. Stoisk w tym roku jest mniej niż zwykle, by zapewnić większą przestrzeń i bezpieczeństwo. Dzięki temu można też łatwiej się przyjrzeć oferowanym produktom. Wśród sprzedających pojawiają się znani wrocławianom wystawcy z ubiegłych lat, ale też zupełnie nowi, zaskakujący twórcy i producenci. Sprawdźcie co można kupić na tegorocznym jarmarku

fot. Gazeta Wrocławska