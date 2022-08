To koniecznie trzeba zrobić w Wałbrzychu. Zrobiłeś i widziałeś już to wszystko?

1. Zjeść ciastko "Basię". To lokalny wałbrzyski przysmak, którego nazwa nawiązuje do Barbórki - górniczego święta. Niektórzy dostrzegają jej podobieństwo do "wuzetki", ale "Basia" jest niepowtarzalna! I nasza - wałbrzyska. Jej sekretem jest delikatny, kakaowy biszkopt przełożony świeżą bitą śmietaną. Ciastko to już od czterech pokoleń towarzyszy mieszkańcom naszego miasta i Aglomeracji Wałbrzyskiej na co dzień i od święta.

Elżbieta Węgrzyn