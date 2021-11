To koniec kina Nowe Horyzonty? Jest nowy właściciel budynku

Kompleks Wratislavia Tower został przejęty przez międzynarodową firmę inwestycyjno-deweloperską. Stało się to po przejęciu przez nią kontroli nad spółką Cinema Tower, która była właścicielem wrocławskiego kompleksu w którym od lat funkcjonowało kino Nowe Horyzonty. Ani wrocławski magistrat, ani przedstawiciele Cinema Tower czy zarządzający kinem nie chcieli ujawnić, o jaką międzynarodową firmę chodzi. Nieoficjalnie udało się nam się dowiedzieć, że Wratislavia Tower należy teraz do Cinema Holdings - firmy z siedzibą w Luksemburgu kontrolowanej przez węgierskiego miliardera Petera Gyorgy Futo. Cinema Holdings zarządza wieloma nieruchomościami w tym kinami i inwestuje w całej Europie.

Wraz z przejęciem kontroli przez międzynarodowy holding nad spółką, do której należał słynny budynek w kształcie termosa w centrum Wrocławia (z kinem Nowe Horyzonty), pojawiły się obawy, co do przyszłości popularnego pultipleksu. Nowy właściciel zapewnił dziś przedstawicieli miasta i kina, że zamierza utrzymać działalność kinową w budynku.

Przypomnijmy, że jeszcze wiosną prezydent Jacek Sutryk zapowiadał, że miasto jest zainteresowane kupnem budynku. Tymczasem do transakcji nie doszło, a po przejęciu budynku z kinem przez nowego właściciela pojawiły się obawy, że to oznacza koniec dla popularnego kina, słynnego między innymi z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, czy American Film Festival. - Nowe Horyzonty to przede wszystkim wielka grupa wspaniałych, oddanych widzów, którzy codziennie odwiedzają Kino, uczestniczą w spotkaniach, przeglądach, festiwalach, programach edukacyjnych, które przeprowadzamy we współpracy z wieloma instytucjami wrocławskimi. Już od blisko dekady organizujemy lub współorganizujemy tu nie tylko pokazy filmowe, ale też wydarzenia artystyczne, akcje społeczne oraz charytatywne. I wierzę, że będziemy kontynuować wszystkie te działania. Brak Kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu spowodowałby ogromną wyrwę w działaniach i ofercie filmowo-kulturalnej miasta - powiedział nam Daniel Ratuszniak szef Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i dyrektor kina tuż ogłoszeniu przejęcia kontroli nad jego siedzibą przez nowego właściciela.