To koniec ciepłej jesieni we Wrocławiu. Pierwsze przymrozki już w tym tygodniu

- Pierwsze przymrozki pojawią się w nocy ze środy na czwartek, a także w kolejnych dniach. Temperatura w nocy będzie spadać do około -2, -3 stopni Celsjusza. W dzień temperatura maksymalna będzie wzrastać do 3-5 stopni Celsjusza, w zależności od wielkości zachmurzenia. Taka pogoda z wyraźnym ochłodzeniem utrzyma się przynajmniej do końca weekendu - mówi Gazecie Wrocławskiej Janusz Zieliński, synoptyk z IMGW.

W poniedziałek (14 listopada) mieszkańcy Wrocławia mogli zobaczyć za oknem gęstą mgłę. O poranku termometry pokazały 3 stopnie Celsjusza. W ciągu dnia temperatura wzrosła do 12 stopni i pojawiło się słońce. Niestety, ciepło, jakie towarzyszyło nam w październiku i na początku listopada, to już przeszłość. Już w tym tygodniu będzie mroźnie.

Wtorek (15 listopada)

Środa (16 listopada)

W nocy z wtorku na środę niebo zasnują chmury. Temperatura we Wrocławiu spadnie do 4 stopni Celsjusza. Nad ranem mogą wystąpić mgły. Od godziny 10 będzie padać - deszcz utrzyma się do 1 w nocy. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 7 stopni Celsjusza.

Czwartek (17 listopada)

W nocy ze środy na czwartek pojawią się pierwsze przymrozki. Temperatura spadnie do -3 stopni C. Kierowcy będą musieli skrobać lub rozmrażać szyby. W ciągu dnia będzie chłodno, ale bez deszczu. Poziom zachmurzenia może się zmieniać, a w zależności od niego wzrastać lub spadać będzie temperatura. Termometry pokażą maksymalnie od 3 do 5 stopni Celsjusza. Podobne warunku utrzymają się do końca tygodnia.