To już oficjalne! 10-kilometrowy odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oddany do użytku [ZDJĘCIA]

Wschodnia Obwodnica niemal w całości gotowa

- Wschodnia Obwodnica Wrocławia to jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych przez samorząd województwa na Dolnym Śląsku i największa inwestycja drogowa powstająca w obszarze Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej Dwa tygodnie temu otworzyliśmy fragment wschodniej obwodnicy między ulicami Grota-Roweckiego i Żernikami Wrocławskimi. Dziś oddajemy kierowcom północną część trasy, która domyka od północy system dróg wokół Wrocławia. To ważna inwestycja dla stolicy regionu i kolejny dowód na to, że sprawnie realizujemy inwestycje z myślą o mieszkańcach Dolnego Śląska – mówi marszałek Cezary Przybylski.

To jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych przez samorząd województwa na Dolnym Śląsku. Jej początek sięga jeszcze lat 2004-2006, kiedy opracowano pierwsze projekty. Przetarg został ogłoszony dopiero w 2019 roku, a wykonanie zlecono firmom Kobylarnia oraz Mirbud. Całość kosztowała 164 miliony złotych, z czego 85 proc. tej kwoty to środki unijne.