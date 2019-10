To grzechy policjantów z wrocławskiej drogówki. Przeczytaj

Oficer dolnośląskiej policji – twierdzi prokuratura - pomagał znajomym, gdy ci mieli problemy z drogówką. Rozdał im wizytówki ze swoim nazwiskiem. Mieli się na niego powołać w razie kłopotów przy kontroli drogowej. A jeśli wizytówka nie działała, kierowcy dzwonili do oficera. Ten kontaktował się z policjantami z patrolu i nakłaniał ich, by zakończyli sprawę bez mandatów czy zabierania dowodów rejestracyjnych. Co jeszcze mają na sumieniu wrocławscy policjanci? Zobacz na kolejnych slajdach. Posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press