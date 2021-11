To był hit! Trzy gole w cztery minuty! Śląsk Wrocław pokonuje Stal

PKO Ekstraklasa. Ostatni kwadrans meczu we Wrocławiu obfitował w gole. Piłkarze zdobywali bramki w tempie szczypiornistów. Mimo gry przez całą drugą połowę w dziesięciu, Śląsk Wrocław wyszedł na prowadzenie w 77. minucie. W 80. minucie mieliśmy już 1:1, a dosłownie w następnej akcji wrocławianie znów wyszli na prowadzenie. Nie oddali go do ostatniego gwizdka arbitra.