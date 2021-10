To będzie nowy zabytek we Wrocławiu? Zobacz, co to takiego!

To zbiornik wieżowy w zespole zakładu Hutmen S.A. we Wrocławiu. Decyzja nie jest jeszcze ostateczna.

Wieża ciśnień znajdująca się na terenie Hutmenu powstawała na przełomie lat 60 i 70 XX wieku i została oddana do użytku w 1972 roku. Obiekt zapewniał odpowiednie ciśnienie wody potrzebnej do produkcji. Wpisuje się w historyczny, przemysłowy obraz ulicy Grabiszyńskiej. Ale jak tłumaczy Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, nie jest to oczywiście wystarczający powód, by wpisać taki obiekt do rejestru zabytków.