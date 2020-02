Tłusty Czwartek. Gdzie kupić wegańskie pączki we Wrocławiu? [LISTA MIEJSC, ADRESY]

Aktywiści z wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Otwarte Klatki zachęcają do spróbowania w Tłusty Czwartek wegańskich pączków. To propozycja dla osób, które nie wyobrażają sobie tego dnia bez pączka, a jednocześnie chcą zrobić coś dobrego dla swojego zdrowia i dla planety. Gdzie kupić takie pączki? Jak smakują? Przekonajcie się sami. Gdzie kupić we Wrocławiu wegańskie pączki? Zobacz na następnym slajdzie --->