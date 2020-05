TK Maxx, Reserved, Mohito, Mole Mole. W tych sklepach nie zrobisz zakupów [LISTA]

Żaden z siedmiu wrocławskich salonów Reserved nie został dziś otwarty. Mohito, House, Cropp i Sinsay czynny był tylko w Alei Bielany. To marki należące do polskiej firmy LPP. Ta zapowiedziała przed kilkoma dniami wycofanie się z 30 procent powierzchni wynajmowanych w galeriach w Polsce. Powód, to epidemia koronawirusa.