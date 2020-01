TIR jedzie pod prąd na drodze S8! [FILM, ZDJĘCIA]

Kierowca TIR-a prawdopodobnie zdawał sobie sprawę, że wjechał na tę drogę źle, bo ciężarówka miała włączone światła awaryjne.

To nie pierwszy raz, kiedy na odcinku drogi S8 pomiędzy Oleśnicą i Wrocławiem auto porusza się pod prąd.

W 2014 r., gdy na ósemce doszło do śmiertelnego wypadku spowodowanego przez skuter, który wjechał na tę drogę pod prąd, komendant oleśnickiej policji wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o kontrolę oznakowania. Twierdził, że każdego dnia na S8 wjeżdża pod prąd jakieś auto, a potem, próbując zawrócić, stwarza zagrożenie. GDDKiA odpowiadała, że za oznakowanie dróg dojazdowych do drogi ekspresowej odpowiada gmina. Samo zaś oznakowanie jest opiniowane przez policję. W przypadku odcinka pomiędzy Oleśnicą i Wrocławiem dyrekcja dróg przeprowadziła kontrolę i nie stwierdziła nieprawidłowości.

O tym, że w kwestii oznakowania dróg zarządzanych przez GDDKiA jest jeszcze wiele do zrobienia pisał w 2016 „Rynek Infrastruktury”. Eksperci zwracali uwagę, że nie jest ono ujednolicone, a praktycznie każda regionalna dyrekcja ma inne wzory. W sposób niejednoznaczny były oznaczone kierunki, nazwy węzłów są nieintuicyjne, a chaos powiększają podoczepiane do głównych tablic mniejsze tabliczki.