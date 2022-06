Thrillerowa produkcja w Bierutowie. Zdjęcia filmowe do serialu pt. „Oderbruch” już 24 czerwca

Christoph Belander, redaktor naczelny ARD Degeto: „Ośmioodcinkowy serial z wybitnymi niemieckimi twórcami i aktorami rozwinie międzynarodową charyzmę – „Oderbruch” to nowa zawartość, którą opracowujemy wyłącznie dla ARD Mediathek, dzięki której staniesz się Caroline Schuch, Felix Kramer i Lukas Grigorovic to idealni przedstawiciele tego wyjątkowego serialowego projektu - czytamy na clippers.com.pl.

O treści: Brutalne odkrycie góry trupów wstrząsa Oderbruchem. Dawny region delty śródlądowej na granicy z Polską jest najgęściej zaludnionym regionem w Niemczech. Sprawa seryjnego morderstwa łączy byłą policjantkę Maggie Kring (Carolyn Schösch) i inspektora detektywa Rolanda Voighta (Felix Kramer) w ich starożytnej ojczyźnie po ponad 20 latach separacji. Bo wszystko wydaje się mieć związek ze starożytnym przypadkiem tej dwójki: tajemniczą śmiercią brata Maggie Kay, który rzekomo utonął w powodzi na Odrze w 1997 r. Jak Voigt i jego kolega Stanisław Zająk (Lukas Grigorowicz) zarysowują powierzchnię sprzed kilkudziesięciu lat. Fabuła, Maggie zostaje wciągnięta w mroczną przeszłość swojej rodziny. A to, co odkrywa, doprowadza ją do granic tego, co potrafi sobie wyobrazić…