Test Opel Astra 1.6 Turbo PHEV 180 KM. Wrażenia z jazdy, spalanie, wyposażenie i ceny Kamil Rogala

Coraz częściej mówi się, że obecnie oferowany Volkswagen Golf jest daleki od ideału i nie ma sensu traktować go jak wyznacznika dla segmentu. Kto zajął jego miejsce? Toyota Corolla, a może Peugeot 308? Wydaje się, że pozycję lidera okupuje kilka modeli o bardzo równym poziomie, a jednym z nich jest właśnie Astra. Problemem jest jedynie cena oraz ograniczona oferta silnikowa, bowiem tam, gdzie w ofercie Opla Astry jest spora wyrwa cenowa – pomiędzy jednostką 1.2 o mocy 130 KM a hybrydą – tam z wieloma propozycjami wchodzi właśnie Golf i/lub Octavia. Niestety ten problem tyczy się nie tylko Astry, ale i wielu innych modeli koncernu Stellantis. Czy znajdzie się na to recepta, a może producenci tego koncernu chcą przeczekać i zacząć oferować tylko silniki elektryczne i zelektryfikowane? Czy stać ich aż na takie potencjalne straty? Kamil Rogala Zobacz galerię (63 zdjęcia)

Ponad 200 000 złotych za nową Astrę? Jeszcze jakiś czas temu takie rewelacje można by uznać za absurd, ale dziś to zupełnie normalne. Jeśli ktoś celuje w hybrydę plug-in w najwyższej wersji z kilkoma dodatkami, musi się liczyć z takim wydatkiem. Ale czy warto? Testowałem co prawda nie topową, ale mocno doposażoną wersję z układem napędowym 1.6 Turbo PHEV o mocy 180 KM.