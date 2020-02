Terytorialsi z Dolnośląskiej Brygady WOT jadą na pierwsze szkolenie

Jest to pierwsze powołanie, które rozpocznie się szkoleniem kandydatów na żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w 16 DBOT. To także pierwsza 16-tka, czyli szkolenie poligonowe dla ochotników, którzy wcześniej nie mieli do czynienia ze służbą wojskową.

Pierwszy dzień szkolenia podstawowego, tzw. „szesnastki” to przyjęcie, umundurowanie i wyposażenie w sprzęt wojskowy, a także ujęcie na ewidencji nowo przybyłych ochotników.

O tym, co czeka uczestników pierwszego dnia szkolenia, mówił kpt. Renata Mycio, oficer prasowy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej:

– Nowo powołani żołnierze przejdą badania lekarskie, test sprawności fizycznej oraz będą mieli możliwość zbadania swojego BMI, czyli wskaźnika poziomu masy ciała. Jest to ciekawe badanie, ponieważ każdy z żołnierzy będzie mógł zaznajomić się ze swoją budową ciała oraz sprawdzi swój poziom sprawności fizycznej, tak aby mieć w przyszłości możliwość porównania tego, co poprawił w czasie służby - mówi