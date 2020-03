Terytorialsi będą mierzyć temperaturę podróżnym na lotniskach

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Ponad 300 żołnierzy WOT (m.in. ci z uprawnieniami ratowników medycznych) ma wspierać służby na lotniskach w całej Polsce. Terytorialsi pojawią się m.in. na lotnisku we Wrocławiu. Do ich zadań będzie należało mierzenie temperatury oraz gromadzenie i segregowanie kart lokalizacyjnych wszystkich pasażerów przylatujących do Polski.