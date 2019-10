Terrorysta we Wrocławiu? Szedł ulicą z nożami i krzyczał "Allah Akbar"

Mężczyzna pochodzi z województwa pomorskiego. Pojawił się we Wrocławiu w sobotnie popołudnie w okolicach placu Wolności. Akurat zaczynali się nam nim zbierać uczestnicy marszu środowisk LGBT. Mężczyzna, trzymając w ręku dwa noże, szedł ulicą Heleny Modrzejewskiej, pod Hotelem Monopol dokładnie w stronę pl Wolności. Zagrodzili mu drogę zabezpieczający marsz policjanci i obezwładnili go.

Dziś we wrocławskiej prokuraturze Stare Miasto mężczyzna usłyszał zarzut czynnej napaści na policjantów, zmuszania funkcjonariuszy do określonego zachowania. Zdaniem śledczych było to przestępstwo terrorystyczne. A to dlatego, że jego celem było „zastraszenie wielu osób”.

Wynika to wprost z wyjaśnień zatrzymanego. Tłumaczył on, że przyjechał do Wrocławia specjalnie po to by przestraszyć ludzi. Z tego co powiedział na przesłuchaniu nie wynika, że celem jego ataku byli uczestnicy Marszu Równości. Było mu wszystko jedno kto się przestraszy. Dlaczego to zrobił? Na przesłuchaniu Mirosław A. opowiadał o swoich życiowych problemach. Zachowanie z sobotniego popołudnia to – wynika z tych wyjaśnień – efekt frustracji spowodowanych życiowymi kłopotami.