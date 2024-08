Teraz i ty możesz stać się współwłaścicielem Śląska Wrocław! Jakie są warunki do spełnienia? Jakub Mielcarz, Konrad Bałajewicz

Pawel Relikowski / Polska Press

Miasto Wrocław ogłosiło nową rundę negocjacji w sprawie sprzedaży akcji Śląska Wrocław. W przeciwieństwie do poprzednich prób, tym razem zaproszenie do stołu negocjacyjnego skierowane jest nie tylko do dużych inwestorów, ale także do tych mniejszych. Jakie są warunki uczestnictwa i co oznacza to dla przyszłości klubu?