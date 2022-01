Ten przepiękny pałac w centrum Wrocławia jest na sprzedaż! [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Krakowska firma GEO, Mieszkanie i Dom wyceniła wartość obiektu na kwotę nie mniejszą niż 18 milionów złotych. Kto zechce nabyć posiadłość?

Choć spółka GEO Mieszkanie i Dom zakupiła budynek od UWR niecałe trzy lata temu i za kwotę niespełna 15 milionów złotych, dziś chce go sprzedać. Pomimo, że budynek praktycznie bez szwanku przetrwał II wojnę światową, od dość dawna nie był remontowany. Należy pamiętać, że obiekt objęty jest ochroną konserwatorską.

Dwuskrzydłowy pałac ma łącznie 4000 metrów powierzchni użytkowej. W budynku ciągną się długie korytarze, mieści się kilkadziesiąt mniejszych pokoi i duże, wystawne sale. Wewnątrz budynku wciąż można podziwiać stare kafle na podłogach i ścianach, zabytkową stajnię i wozownię, czy oryginalny, malowany plafon.

Pałac został zaprojektowany przez Karla Gottharda Langhansa, który we Wrocławiu przyczynił się do powstania innego pałacu - rodziny Hatzfeldów. O budynku zrobiło się głośno, od kiedy (niedawno) nabyła go spółka Rafin i za cel postawiła sobie jego odbudowę. Langhans, urodzony na Dolnym Śląsku, zaprojektował także słynną Bramę Brandenburską.