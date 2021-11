Tego nie możesz robić w bloku! Bo dostaniesz mandat lub wezwanie do sądu! (ZAKAZY)

Palenie na balkonie Jeśli nasz balkon jest współdzielony z innymi lokatorami, to wówczas palenie jest zabronione. Mówią o tym przepisy o ochronie zdrowia. Zabronione jest również palenie na klatkach schodowych. Jeśli natomiast balkon przynależy tylko do naszego mieszkania, to wciąż palenie na nim może być zabronione. Kwestie te reguluje regulamin spółdzielni mieszkaniowej.

Pixabay/Unsplash