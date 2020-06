Tęczowe flagi i antyaborcyjne plakaty. Dziś odbędą się dwie pikiety we Wrocławiu (18.06.2020)

Pierwsza pikieta we wrocławskim Rynku rozpocznie się o godz. 16 i ma potrwać do godz. 19. Będą na niej obecni przedstawiciele organizacji: Kultury Równości, Obywateli RP, Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, Strajku Kobiet, KOD-u i Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Będą wyrażać swoje poparcie dla środowiska LGBT. Chcą pokazać, że środowisko LGBT to ludzie, a nie ideologia.

Głównym organizatorem jest Kultura Równości, ale my i przedstawiciele innych organizacji chcemy zademonstrować swoje wsparcie dla osób LGBT w naszym kraju. W mediach publicznych trwa nagonka na tę społeczność i my chcemy powiedzieć dość tego – mówi Ewa Trojanowska z Obywateli RP we Wrocławiu.

Druga pikieta przedstawiciel środowisk pro-life (jej działacze mieli wcześniej kłopoty związane z eksponowaniem drastycznych plakatów i zdjęć z zabiegów przerywania ciąży) rozpocznie się również o godz. 16 na skrzyżowaniu ulicy Świdnickiej z Oławską, czyli tuż obok i potrwać do godz. 17.30.

Organizatorzy obu pikiet muszą pamiętać o maseczkach, dystansie między zgromadzonymi i obowiązujących limitach uczestników do 150 osób.