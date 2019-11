Teatr Lalek zaprasza na spektakl "Motyl"! Mamy dla Was zaproszenia

„Motyl” to metaforyczna historia dorastania, w której i dzieci, i dorośli mogą zobaczyć siebie. W nowoczesnej inscenizacji Marcina Libera i Mirka Kaczmarka staje się ona w opowieścią o walce dobra ze złem, starciu jasnych i ciemnych mocy, a przede wszystkim – o wierze w człowieka i międzygatunkową przyjaźń. Świat spektaklu współtworzą niepowtarzalna muzyka i piękne piosenki, skomponowane przez zespół Jerz Igor.

OBSADA

Agata Cejba, Kamila Chruściel, Jolanta Góralczyk, Agata Kucińska, Marta Kwiek,

Radosław Kasiukiewicz, Marek Koziarczyk, Igor Kujawski (gościnnie), Konrad Kujawski

Grzegorz Mazoń

KONKURS!

Do wygrania 2 podwójne zaproszenia na "Motyl" w Teatrze Lalek na 9 i 10.11! Odpowiedz na pytanie czego bałeś się jako dziecko i dlaczego? Odpowiedzi można wysyłać do 7.11 do 20:00 na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl. O wygranej będziemy informować drogą emailową.

