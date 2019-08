Teatr Baniek Mydlanych już w październiku wyrusza w trasę koncertową po Polsce!

Seanse dla szkół/przedszkoli 15.10.2019 (Wt) 10:00 Płock, Państwowa Szkoła Muzyczna 16.10.2019 (Śr) 10:00 Piotrków Trybunalski, Hala Relax 18.10.2019 (Pt) 10:00 Kielce, Wojewódzki Dom Kultury 22.10.2019 (Wt) 10:00 Gdańsk, Scena Teatralna Not 23.10.2019 (Śr) 10:00 Słupsk, Hala Gryfia 24.10.2019 (Czw) 10:00 Gdynia, Sala Koncertowa Zarządu Portu 25.10.2019 (Pt) 10:00 Piła, Auditorium Maximum 04.11.2019 (Pn) 10:00 Białystok, Aula Duża WSFiZ 05.11.2019 (Wt) 10:00 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, Sala Koncertowa 06.11.2019 (Śr) 10:00 Wrocław, Sala Koncertowa Radia Wrocław 07.11.2019 (Czw) 10:00 Katowice, Pałac Młodzieży

Bajeczny karnawał baniek mydlanych oraz niesamowita dawka humoru i dobrej energii dla całej rodziny, czyli interaktywne show w wykonaniu międzynarodowych artystów, które zabierze Was w zachwycającą podróż do krainy magii i kolorów!

Seanse familijne

15.10.2019 (Wt) 18:00 Płock, Państwowa Szkoła Muzyczna

16.10.2019 (Śr) 18:00 Piotrków Trybunalski, Hala Relax

17.10.2019 (Czw) 18:00 Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka

18.10.2019 (Pt) 18:00 Kielce, Wojewódzki Dom Kultury

19.10.2019 (So) 12:00 Częstochowa, Akademickie Centrum Kultury

20.10.2019 (Nd) 12:00 Kraków, Auditorium Maximum UJ

22.10.2019 (Wt) 18:00 Gdańsk, Scena Teatralna NOT

23.10.2019 (Śr) 18:00 Słupsk, Hala Gryfia

24.10.2019 (Czw) 18:00 Gdynia, Sala Koncertowa Zarządu Portu

25.10.2019 (Pt) 18:00 Piła, Auditorium Maximum

04.11.2019 (Pn) 18:00 Białystok, Aula Duża WSFiZ

05.11.2019 (Wt) 18:00 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, Sala Koncertowa

06.11.2019 (Śr) 18:00 Wrocław, Sala Koncertowa Radia Wrocław

07.11.2019 (Czw) 18:00 Katowice, Pałac Młodzieży

Zapraszamy do magicznej krainy Bańkolandii, gdzie w laboratorium znanego wynalazcy Bąbelka trwają prace nad tajemniczą recepturą Mydlanej Bańki Szczęścia…