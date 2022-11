Te zwierzaki czekają na nowe domy. Do wrocławskiego schroniska trafiają nie tylko psy i koty [ZDJĘCIA] Katarzyna Zimna

Regularnie zaglądamy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu, by opisać i pokazać wam zwierzaki, które tam trafiły. Są to przede wszystkim bezdomne, porzucone lub oddane przez właścicieli psy i koty, ale nie tylko.