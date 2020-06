Te śliczne psiaki czekają na dom. Naprawdę nikt ich nie chce?! [ZDJĘCIA, OPISY]

Rex to ok. 5-letni samiec, który został znaleziony na ulicy Głównej. Jest miłym psem, ale póki co dość nieśmiały i nie daje się za dobrze poznać. Rex raczej toleruje inne psy, dość ładnie chodzi na smyczy. Aby zabrać do domu psa, trzeba zaopatrzyć się w smycz i obrożę. Informacji można zasięgnąć, dzwoniąc pod numer: 71-362-56-74. Na kolejnych zdjęciach zobaczycie inne psiaki czekające na dom we wrocławskim schronisku.

Schronisko Wrocław