Te piękne dziewczyny powalczą o tytuł Miss Województwa Dolnośląskiego. Są wśród nich reprezentantki naszego terenu!

Już w sobotę, 18 czerwca poznamy tegoroczną Miss Województwa Dolnośląskiego. Gala finałowa najważniejszego w województwie konkursu piękności odbędzie się w Concordia Design na wyspie Słodowej we Wrocławiu.

Wśród 54 kandydatek do tytułu są trzy dziewczęta z naszego terenu. To: Klaudia Wołek ze Szczawna-Zdroju, Kinga Rynia z Boguszowa-Gorc i Julia Zakrzewska z Wałbrzycha.

Być może, któraś z nich zostanie laureatką konkursu, a te reprezentować będą nasze województwo w Narodowym Konkursie Piękna Polska Miss jesienią 2022 roku!

Podczas Gali o koronę rywalizować też będą 33 najpiękniejsze nastolatki roku 2022. Jak co roku zostaną przyznane również tytuły Miss Wrocławia, Miss Nastolatek Wrocławia oraz Miss Studentek.

– Gale finałowe poprowadzą: Kamila Świerc - Miss Polski 2017, Karolina Wiltowska - Miss Dolnego Śląska i IV Wicemiss Polski 2019, oraz Paulina Karasiuk - Miss Wrocławia 2019

Wydarzenie swoimi występami uświetnią Paweł Tur, Adi Kowalski, Agnieszka KOVA Kowalczyk oraz Kinga Bogdańska - finalistka konkursu edycji 2021 – informują organizatorzy konkursu.

Bilety na wydarzenie dostępne na portalu evenea https://app.evenea.pl/event/finalmissdolnegoslaska

Kto nie będzie mógł wybrać się na galę, będzie mógł obejrzeć ją w transmisja live.

Gala Miss Województwa Dolnośląskiego (godz. 20:00) - https://youtu.be/0a0u69U6Q44

Gala Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego (godz. 14:00) - https://youtu.be/G-stD0q7ttM